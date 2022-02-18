為了避免身上有太多零錢，不少人付款時會多付一點零錢，好讓找回來的錢是漂亮的整數，一名外送員表示，最近遇到一位客人拿400元要付386元的餐點，當他要找14元給對方時，對方卻突然拿出41元，要他找55元，讓他十分傻眼，貼文一出立刻引起同行共鳴。

一名外送員16日在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文表示，他接到一筆訂單，現金要收386元，他預先猜測對方會給400元現金，就先準備了14元放在口袋，這樣就可以快速把找錢給對方。

餐點送達時，對方確實拿出4張百元鈔票給他，正當他要把準備好的14元拿出來時，對方竟冷不防的掏出41元要他找錢，讓他傻眼直呼，「是在考驗我算術好不好嗎？明明只需要找14元就可以解決的事，為什麼非得要我找他55元」。

貼文一出，立刻引起同行共鳴，紛紛大吐苦水，「這種我也遇過很多次」、「這種客人非常討厭，是希望我們找錯錢嗎」「我也是遇到欸，遇到這種我也覺得很難算，我還反問客人要找多少錢」。

也有網友表示，「你就直接把14塊跟他自己的零錢原封不動地給他就好啊」、「就說你今天出門忘帶零錢盒，只能找小零錢」，不過原PO無奈表示，「這種事情我做過，結果就被客訴態度不佳了」。