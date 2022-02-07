外送員不只送餐，還要兼職當小天使？一名外送員初二晚上接到一張訂單，只訂了一份無骨雞腿排，但是備註欄卻寫得落落長，都是給老公的情話，結尾一句「晚上我要吃火鍋，第二天沒吃，快暴躁了」更是讓人看了臉紅心跳，接單的外送員傻眼「是什麼火鍋那麼厲害？」

這名外送員將給「彥彥老公」的愛的字條PO上網，奇文共賞。(翻攝自「外送員的奇聞怪事」FB)

這名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」表示，初二晚上10點接到一張叫無骨雞腿排的訂單，備註欄密密麻麻寫了一堆話，都跟店家、食物無關，而是給「彥彥老公」的話，「老公，晚上11點前孩子的體溫表要記得傳給學校。還有，知道你一定很忙很累，叫這個讓你墊墊胃，晚上我要吃火鍋，第二天沒有吃了，快暴躁了～」，還麻煩店家把單子貼在袋子上，簡直把外送備註欄變成「愛的留言版」。

看到單子上備註欄的噁心情話，外送員直呼快吐了，更吐槽是什麼火鍋那麼厲害，兩天沒吃就會暴躁，「火鍋部份幫大家翻譯『拎祖嬤哈就固啊啦，甲飽來燒乾啦，卡緊鄧來啦！』」。

看到外送備註欄被這樣玩，同行也看不下去，「這單直接轉了眼睛要瞎了」、「自己傳簡訊就好了，連簡訊錢也要省」、「看到直接撕下丟掉」、「我會不小心讓這張單子碰到排氣管」、「長知識了，原來備註可以這樣用」。

還有外送員分享，自己也有接過這種單子，是男生點了一個提拉米蘇給女生，備註希望外送員跟女方說生日快樂，以及「他很想她，希望可以跟她做男女朋友」，結果外送員照著念後，被女方像看髒東西一樣瞪著，蛋糕也不收轉頭就走，送他負評。