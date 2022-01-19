深夜點外送鹹酥雞真不簡單！網路上流傳1張顧客與外送員的對話截圖，該顧客因為深夜點了鹹酥雞外送，擔心吵醒樓下家人，會讓消夜計畫泡湯，因此要求外送員用「吊籃」方式將食物吊到2樓，還要外送員「不要說話，不說謝謝，比手勢OK就行」，他會事先在2樓窗邊用手電筒閃光示意對方。
1名網友在臉書「爆廢公社公開版」發表1張照片，照片是1名民眾與外送員的對話截圖，該民眾因為在凌晨點鹽酥雞外送，擔心外送員送達後會叫醒熟睡的家人，她的宵夜計畫會因此敗露，於是她在訊息中要求外送員用「特殊方式」送餐，竟是用吊籃將食物吊去2樓。
該網友疑似房間在2樓，而1樓有其他家人，他因此要求外送員「我會從2樓吊籃子下去，請將食物放入籃中」，另外還說「不要說話，不用說謝謝，比手勢OK就行」，他會事先搖手電筒，用閃光示意外送員；原PO事後將截圖轉發，笑說「要偷偷地送、安靜地送」。
其他網友則留言，「可是鹹酥雞那麼香，吃完還是有香味餒！家人就算不知道，打開門就知道啦」、「我也要從四樓調籃子下去接食物！好好玩」、「我快笑死，原來有這招可以試試」、「這鹹酥雞吃的很不平凡」、「所以女兒叫我不要租那麼高的樓層也是這個原因嗎」、「只是想吃個鹹酥雞怎麼這麼難啊」。
文章來源：臉書「爆廢公社公開版」貼文
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