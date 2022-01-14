近來屢傳外送員交通事故，除造成外送員職業災害外，並損及路人交通安全，勞動部職安署為強化外送平台業者合理派單管理機制，並擬在第一季針對外送平台稽查，如為僱傭關係可依職安法最高開罰30萬元、承攬關係也可開罰外送平台15萬元，並規劃於「重大職災公開網」公布平台業者外送員發生重大交通事故致死案件相關訊息，以督促業者有效管理外送派單機制。

職安署組長李文進表示，首季針對UberEats、foodpanda、lalamove等3家外送平台稽查，如果未依所提計畫切實執行，受僱關係將依職安法第6條開罰、最高30萬元；承攬關係也可依職安法26條、未做好危害告知，最高開罰15萬元。

職安署指出，會同地方勞動檢查機構對外送平台業者實施稽查，督導業者是否訂定有效之危害防止計畫，及落實「一定時間內之合理派單數」、「超速警示」、「違規肇事停權」等合理派單機制。對未依規定辦理者，依職業安全衛生法相關規定論處；若有缺失者併移請交通部主管機關查處：對業者未落實合理派單之稽核缺失，均移請交通部公路總局依道路及貨物運輸相關法規查處。

李文進說，近期將針對外送平台執行稽查，如仍未改善，擬在年後針對對平台業者所屬外送員發生重大交通事故致死案件，納入「重大職災公開網」公布事項，以督促業者強化管理機制。