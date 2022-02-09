外送員的工作還要幫客人向家人拿錢？1名外送員昨（8）深夜頂著大雨外道到1戶大樓，爬上樓送到門口時，顧客卻說「我沒錢，你到巷口轉角的地方跟我媽媽拿錢」，他當下拒絕，對方竟說「其它外送員就可以，你不行？」2人因此大吵起來，他最後索性拿著餐點離開，並告知客服此事。

該名外送員在臉書「爆廢公社」發文表示，他在昨（8）日深夜1點多下雨天外送餐點到板橋某住家，該顧客先是在訊息請他到對方家人那拿錢，顧客稱「我忘記我這邊沒現今」，他當下未理會，送到對方家門口時要求收款400多元，對方則說「我沒錢，你到巷口轉角的地方跟我媽媽拿錢」，遭到他直接拒絕。

外送員深夜頂著大雨外送到1戶大樓，爬上樓送到門口時，顧客卻說「我沒錢，你到巷口轉角的地方跟我媽媽拿錢」，他當下馬上拒絕。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該外送員說，對方當下遭到拒絕就怒嗆「其它外送員就可以，你不行？我要投訴你！」他則拿著餐點下樓，向客服回應顧客沒現金，之後該顧客又在4樓向下咆嘯「你說我沒錢…你有種上來！」最後他只好報警遭詐欺恐嚇，並向外送平台反應，應對此人禁止使用現金付款。

該外送員事後發文怒嗆「你以為我一單賺多少錢，油錢、危險費 、保險費、公會費、機車耗損費、忍受寒冷飄雨天寒地凍，疊單一單才38元」、「不是每一個外送員都那麼好使喚！我就是這麼有個性，你玩我、我陪你玩」；其他網友則留言「顧客好囂張」、「外送員哪有義務幫你拿錢」。