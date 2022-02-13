蟑螂不但能激發恐懼，還能治百病？1名網友日前工作要徒手將重物搬下樓，他的1名同事這時突然面有難色向他稱「痛風復發」，他因此讓對方不用上樓工作，沒想到他之後突然聽到該同事大喊「有蟑螂」，同事接著一直一直一直踩地、相當靈活，他最後湊上前同事說「你是不是忘了什麼了？你忘了今天有痛風」。

該網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，他今天作工的地方是間沒有電梯的公寓，必須徒手將廢棄物搬下樓，他一早發現1名同事走路一跛一跛，關心詢問對方怎麼了，對方說「阿丟痛轟（痛風）牙起來（發作）」，他看對方一副痛苦的樣子，「看了實在今恩甘（很不捨）」，於是讓對方不用上樓工作。

1名網友日前工作要徒手將重物搬下樓，1名同事向他稱「痛風復發」，他因此讓對方不用上樓工作，沒想到他之後突然聽到該同事大喊「有蟑螂」接著一直踩地。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該網友說，過程中他聽見該同事突然大喊「xxx！有蟑螂！」，該同事接著就一直踩、一直踩、一直踩，「那隻腳就像裝了勁量電池一樣，每一下都是那麼鏗鏘有力」，原PO於是默默地走過去對同事說「你是不是忘了什麼了？」同事這時還一臉無知，原PO則說「你忘了今天有痛風」。

該網友事後發文笑說「塞X涼！真是神奇，蟑螂還能治痛風」；其他網友留言，「這是選擇性痛風」、「人的潛力是無窮的」、「碰到意外的爆發力」、「蟑螂治百病，喉嚨痛也能治」、「記起來…蟑螂治痛風」、「真有痛風，連走都不想走，痛起來只想用爬的」、「蟑螂好像是某種中藥（認真」。