玄彬和孫藝真在合作《愛的迫降》後擦出火花，去年元旦認戀後，本月10日又宣布將在下月結婚，而友人強調孫藝真並未懷孕，是因她剛好拍完新劇下月有空檔，兩人才決定在3月結婚。近日有網友撞見這對人氣情侶，目擊人更透露，孫藝真在聚會上被朋友勸酒，酒量不好的玄彬在一旁竟總是默默幫忙拿起酒杯喝掉，可見小倆口的好感情。

孫藝真和玄彬在接連合作《極智對決》、《愛的迫降》期間便數度傳出緋聞，但兩人當時都否認，去年元旦，韓國媒體《Dispatch》爆料兩人拍戲結束後仍私下常邀約打高爾夫球，雙方才承認已經交往數月，因殺青後彼此常想起對方，才確認對彼此的感情，而年紀不小的玄彬去年就傳出有結婚打算，砸了大錢買新婚房。

網友爆料目擊玄彬和孫藝真現身朋友聚餐。（圖／翻攝自娛樂小浪花er微博）

日前，孫藝真與玄彬雙雙發表聲明，宣布將在3月舉行婚禮，考量到疫情嚴重，決定以非公開形式進行，僅邀親友參加，而人逢喜事精神爽的孫藝真，近日以一身黑色短洋裝現身新戲《三十九》記者會，打破懷孕謠言，孫藝真更害羞表示感謝大家的祝福，「不管是以演員身分還是個人，大事都發生在2022年初，就像命運一樣。」

對於決定在3月舉行婚禮，孫藝真身邊的友人強調她絕沒懷孕，只是因為兩人平時都忙，「就是覺得結婚的時機到了」，加上孫藝真所拍的新戲《三十九》剛結束，所以便決定在3月中完婚。而在兩人宣布喜訊前，有民眾目擊兩人手牽手去看黃晸珉主演音樂劇《理查三世》，當時兩人坐在外面沙發等進場，手牽緊緊，眼睛也離不開對方，近日又有網友拍到這對未婚夫妻一同現身朋友聚餐，期間孫藝真被勸酒，玄彬便默默出手幫未婚妻解決，相當呵護孫藝真，也讓網友驚呼：「真的太閃」、「畫面太甜」、「玄彬私下也男友力十足」。

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