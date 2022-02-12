台北市副市長黃珊珊12日表示，前總統馬英九曾在台北市長任內備詢時表示「從小到大沒有到攤販買過東西」，引發爭議。國民黨立委陳以信爆料表示，馬英九跟攤販買東西，曾買到沒錢，還是他代墊的。

陳以信12日在臉書發文表示，聽到黃珊珊說，馬前總統說「從小到大沒到攤販買過東西」，感覺這話真的太離譜。

陳以信以自身經驗表示，他不知道陪過馬英九走過多少次市場與攤商。事實上，馬英九不只經常走市場，而且根本就是一路狂買，每次走完一個市場，隨行同仁手上都是提著好幾包，各種糕餅、水果、雜貨都有。尤其是馬英九從來不讓攤商請客，都是自己掏腰包，他甚至曾買到錢包沒錢了，他還拿錢出來代墊呢（後來有還）。

網友表示，「馬總統曾在市場買花生（台中）」、「而且馬總統還喜歡吃市場的餃子和紅豆餅」、「快要選舉就開始潑髒水，這招跟誰學的？」、「馬總統以前常陪他媽媽逛市場購物」、「馬總統是最親民的總統，何來沒到攤販購物，真是胡說八道啊！」、「他很愛買喔，只是沒時間⋯⋯」、「重點是後來有還」、「這讓我想起買童書報行政院統編，買牛肉麵也報統編的兩位長官下屬，真是天壤之別」。