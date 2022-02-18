2022年台南市長選舉，國民黨台南市議員謝龍介、立委陳以信日前宣布將爭取國民黨提名、前立委高思博也有意參選。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，站在他的角度，認為提名謝龍介應該是最明智的選擇。

針對台南市長選情，黃暐瀚今（18日）在直播節目中表示，謝龍介放大絕了，當謝公開說一定參選到底，除非黨主席朱立倫下來參選，當然朱不會下來參選，因此，現在謝龍介的對手是藍委陳以信和前藍委高思博。

黃暐瀚認為，自己跟陳以信是好朋友，但他就事論事，站在他的角度認為提名謝龍介應該是最明智的選擇，因為儘管陳以信也有經營台南基層，但也是這一兩年時間，可謝龍介已在台南服務一輩子五十幾年；另外，陳以信和謝龍介的網路聲量，看起來也是謝龍介比較高。

最後，黃暐瀚指出，謝龍介是苦命型戰將，這一輩子努力尋求政治上的職位，可是到現在為止，除了市議員以外沒有更高的職務，國民黨有人一出來就是當立委、市長，但謝龍介卻是遇上很多挫折，而且有多次「惜敗」經歷，因此在這種狀況下，對於謝龍介疼惜的台南人，肯定比陳以信更多，當然陳以信也有自身優勢。黃直言，謝龍介已很清楚表達想要參選台南市長的決心，如果國民黨不提名謝龍介，一定要有充分的理由。