越來越多人選擇外送平台訂餐、買東西，結帳方式除了刷卡，也可以選擇電子支付或現金，卻有一間飲料店的店員無視外送員要求，拿1元、5元銅板付款，甚至嗆「1元不是錢嗎」，讓人相當無言。10分鐘後外送員返回飲料店，做出超狂神回擊，網友讚爆！

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文分享，他最近前往某飲料店送餐，顧客是飲料店店員，付款時全給1元、5元，原PO反映能不能把零錢跟收銀機換一下鈔票，沒想到店員反嗆他「1元不是錢嗎？為什麼我不能用1元付」，雖然無奈，也只能默默拿錢離開。

接單空檔，該名外送員回到剛剛叫餐的飲料店，對同一名店員點了12杯飲料，總價545元，同時拿出「整袋1元」付款。店員回「先生不好意思，你這樣太多零錢了，我們沒辦法收」，原PO直嗆「1元不是錢嗎？為什麼我不能用1元付」，店員啞口無言，把零錢收下。

文末，原PO呼籲，「做人真的要將心比心，希望別人怎麼對你，先想想自己怎麼對別人」。網友大讚「本日最療癒」、「傑出的一手」、「請收下我的膝蓋」、「神反擊成功！很多人都不懂將心比心」、「這招好，學起來」。