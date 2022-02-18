台灣手搖飲料店競爭十分激烈，未必每家飲料店都能穩賺不賠，一名飲料店老闆表示，因為生意不好，快付不出薪水給員工，便提出「薪資回捐」的請求，要員工共體時艱，被回絕後反向網友求助「有辦法要求員工回捐薪水嗎」，慘遭網友砲轟。

一名28歲的男網友在網路論壇Dcard發文表示，目前他正在經營一家手搖飲店，已經開業快3個月，雖然前一個月的銷售很好，但隨著物價上漲，飲料調漲5到10元後，銷售量就掉了7成，有時一天只能賣出10杯飲料，嘆「已經快付不起員工薪水了」。

他指出，聽說有些社福機構有「薪資回捐」的制度，便找來店裡的兩位員工討論，希望大家共體時艱，先回捐薪水度過難關，等店面獲利再加倍還給他們，卻被員工們拒絕，無奈求助網友「有辦法要求員工回捐薪水嗎」。

貼文曝光後，不少網友砲轟，「搞錯重點，你都知道漲價讓營業額掉了，不會改回價格嗎，怎麼會先把腦筋動到員工薪水上」、「連說服銀行借錢都不要了，還要求員工吐薪水」、「沒本事不要開店害人謝謝，賺錢都你再賺，賠錢找員工」、「如果我聽到這種要求，我直接離職去找下一份工作，手搖杯這種工作隨便都能找到工作，也沒什麼好怕的」。

另外也有網友直言，「沒有回捐制度這種東西，都是私下被要求，然後用一個好聽的詞彙包裝而已，本質就是不合理，也是可以檢舉的」。實際上，回捐薪資違反了《勞動基準法》第22條所保障的工資全額支付之規定，依《勞動基準法》第79條規定，可處2萬元以上、100萬元以下之罰鍰。