港股上市的啤酒製造商百威亞太24日盤前公布，2021年營收年增14.9％至67.88億美元，淨利年增84.8％至9.5億美元，主因是銷量及每百升收入均成長，且公司表現在中國、韓國市場持續領先同業。

受此消息激勵，截至24日上午10時50分，百威亞太股價上漲2.8％至23.5港元。

路透報導，百威亞太2021年財報顯示，2021年全年總銷量增加8.3％，並於第四季加速至8.6％，幫助所有主要市場第四季均達成市占率增長。至於2021年營收增加14.9％，則是因為正面的包裝及品牌組合帶動所有主要市場的高端及以上產品銷售，皆出現雙位數增長所致。

展望未來，百威亞太財報指出，2022年的目標是透過高端化和業務擴張引領及發展品項。數位化轉型仍然是加快百威亞太現有業務增長及發掘新業務機遇的關鍵。百威亞太最終將繼續透過結合業績收入增長和擴大利潤率，以及領先的環境、社會及管治措施來優化業務。