文曄(3036)今(24)日舉辦法人說明會，2021年營運大爆發，營收首度衝破4000億元大關，每股稅後純益為9.96元，營收、獲利同創新高，展望第一季，由於為傳統手機產業季節性調整，故單季營收季減少3.9~10.8%，但營收預中位數仍約有年成長21%。

文曄2021年第四季合併營收約為1290億元，合併稅後淨利約21億元，年成長約70%，以加權平均股數計算稅後盈餘約2.66元。

文曄2021年全年營收約為4479億元，首度創下4000億元大關的歷史新高，合併稅後淨利約79.2億元，年成長約109%，稅後盈餘約9.96元，獲利亦同步創下新高。

展望2022年第一季，文曄預估，單季營收將介於1150~1210億，相較去年第四季衰退3.9~10.8%，但營收預中位數仍約有年成長21%，預估營業利益率介於2.25%至2.45%之間。

就產品應用別而言，文曄指出，第一季手機因應季節性調整，因而營收將呈現雙位數季減但維持年成長，非手機應用別因需求維持強勁，預期營收將呈現高個位數季增與兩成以上年成長，尤其在公司重點投資的明星應用領域如車用電子、工業與儀器、通訊等，預期營收將呈現更強勁的雙位數季增與年成長。

文曄於2016年至2021年間美元計價營收年均複合成長率達28.3%，大幅優於專業研究機構Gartner統計的同時期全球半導體市場的年均複合成長率9.7%，顯見公司市占率持續大幅的提升。

文曄對於未來長期半導體市場需求成長維持樂觀看法，將持續投資於高成長的產品應用如電動車、能源管理、資料中心、5G產品等，持續追求優於市場的成長性與市占率的提升，並且將持續進行數位化提升營運效率與降低營業費用率，追求長期可持續的營業利益率提升與獲利成長。