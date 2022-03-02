中科躍居新兆元園區！中科2021年不畏疫情影響，延續2020年佳績，年營收成長動能持續強勁，達到1兆352.32億元，較2020年增加近千億元、年成長10.6％，續創歷史新高紀綠，這也是中科自2003年營運18年以來，營業額首次衝破兆元！

此外，中科園區2021年出口額達到5923.08億元，年成長10.19％；就業人數達52888人，年成長2.05％，無論營業額、出口額及就業人數，均再創歷史新高。

中科管理局表示，就園區主要產業分析，積體電路產業受惠於5G、AI、車用電子及高效能運算需求持續增加，使營業額成長7.41％；光電產業在連續3年衰退後，在宅經濟、遠距商機等需求強勁及Mini LED 技術商用化等因素帶動下，營業額大幅成長23.33％；精密機械產業則因歐美家庭裝修需求增加，營業額成長22.60％；另生物技術產業因疫情核酸檢測需求仍強勁，檢測產品銷售暢旺，營業額成長18.41％。六大產業去年營收均同步成長。

中科2021年合計引進高科技廠商24家，主要以精密機械9家最多，生物技術5家、光電及積體電路各2家、電腦周邊1家，及其他產業5家，投資額89.84億元，再加計增資案588.14億元及擴廠案1180億元，投資總額達1857.98億元。

中科截至2021年12月底，已引進233家國內外高科技廠商（包含43家外商），計畫投資額逾2兆2900億元。亮點廠商包括以光達感測等技術領先業界的昇煒科技、「雙循環」材料創新範例之李長榮化工、具備微創手術導航系統等關鍵技術的瑞鈦醫療器材、研發精密密封元件之謙鎰實業，以及研發製造電動巴士、電池模組、電池箱及三電系統整合，具整車製造能力之成運汽車等公司。

中科管理局表示，2022年中科將依循科技部2030「創新、包容、永續」之科技願景，持續推動重要施政，包括積極推動台中園區擴建2期計畫，以持續壯大高科技產業布局下世代發展所需用地；同時辦理新建二林園區標準廠房，滿足廠商設廠需求；此外，為配合國家海外攬才政策辦理中科實中擴部增班建設計畫，將中科實中建置成為完善教育資源共享的五部共榮實驗中學。

展望2022年，全球經濟仍受到COVID-19變種病毒威脅，惟隨著疫苗施打率提升，全球景氣回溫帶動終端需求擴張，遠距商機、5G應用、車用電子、高效能運算等新興科技應用需求續增，晶片及面板等相關產業鏈產品訂單需求暢旺，促使中科園區六大產業營收成長，在疫情沒有大規模影響製造業產能下，2022年可望持續挹注中科營業額再創新高。