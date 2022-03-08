台塑四寶公布2月營收，如市場預期，在工作天數減少下，均相較1月衰退，但相較去年同期，受惠油價、報價等上漲，市場回溫下，四寶單月營收全數較去年同期有兩位數成長，成長幅度以和石油關聯最為直接的台塑化居冠，達26.5%。

台塑(1301)2月合併營收205.91億元，月減少14%、年成長25.8%。台塑表示，2月適逢農曆春節長假，下游加工客戶停工，需求減少，且出貨天數較少，加上安排8個廠歲修，因此，2022年2月各產品銷售量合計比1月減少8.7萬噸。

南亞(1303)2月合併營收298.2億元，為史上同期最高，月減少15.4%、年成長14.7%、南亞表示，2月營收相較1月衰退主要是春節假期生產及出貨天數減少所致。目前各項產品近來市況仍穩定良好，BPA價格上漲，1.4BG、2EH售價維持高檔，ABF載板及各種電子材料需求仍佳，聚酯產品在美國也保持訂單滿載，使2月營收298.2億元達到史上同期最高。

台化(1326)2月合併營收287.18億元、月減少5.3%、年成長13.8%。台化表示，受農曆春節及庫存調節影響，酚酮、PS、ABS減少銷售7.4億元，另外，2月PTA及PIA月因客戶鄰近春節提前停車，減少提貨，及大陸部分地區疫情管制，影響運輸量能，2月產銷合計增加1.6億元。

台塑化(6505)2月合併營收523.47億元、月減少18.7%、年增加26.5%。台塑化表示，2月原油平均煉製量36.4萬桶/日，比1月減少6.9萬桶/日，加上部份外銷油品船期安排影響，合計產品總銷售量1114.5萬桶，比1月減少541.9萬桶，售價上，2月產品平均售價101.2美元/桶，比1月上漲8.8美元/桶。烯烴事業在銷售量減少下，營業額2月減少9.4%。