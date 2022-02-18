一名媽媽在臉書分享，她收到電費繳費單嚇一跳，兩個月電費僅需201元，一家總共3個大人、3隻貓住在5樓的舊公寓，只因家中冷氣、冰箱跟洗衣機換成一級省電家電，電費就降很多，覺得非常有感，更幸運地是，上期電費發票還中了200元。

原PO在臉書「爆廢公社二館」發文表示，她家總共是3個大人加3隻貓咪住在3房2廳的5樓舊公寓裡，而剛收到的電費繳費金額僅201元，原PO還特別強調她們家是正常過生活，並非點蠟燭、燒柴度日。

原PO表示，電費這麼省的原因是因為日前利用3倍券、5倍券跟電信續約拿到的禮券，把冷氣、冰箱以及洗衣機，都換成一級能效省電家電，然後電費從過去夏天4000多元、冬天1000多元，到現在只有2、3百元而已，讓原PO直呼「真的非常有感」。她還曝光額外的驚喜，就是繳上期電費單的發票居然中了200元。

貼文引起熱烈討論，大家都覺得不可思議，「我自己二個月電費都要1000度了！200多度怎用的」、「節約能源大作戰，厲害」、「匪夷所思的數字，我家二大二小，用的也都是一級能源產品。夏天開冷氣、冬天開暖氣，夏天一期2500元，冬天一期1900元」、「這個電費好可怕」。