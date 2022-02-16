社大講師游啟賢教授「水電及家電維修」課程外，去年更於龍潭開設小家電維修中心，巧手復活被丟棄的小家電。（游啟賢提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園社區大學臥龍藏虎，講師游啟賢過去曾任工程師、技術研究員等職位，退休後常在臉書替網友遠端講解如何維修小家電，網友一句「可以試著去社大開課」打開他事業第2春，去年更在龍潭成立「小家電維修中心」復活廢棄家電，也成為學員平時可練習的場所。

游啟賢表示，「水電及家電維修」已在社大開班第4年，學員年齡層落在30至70歲，多數為退休人士，學員數最多曾達33人。近期受疫情影響，多數學員擔心疫情，導致參與意願降低，目前八德社大班級有7名學生、龍潭社大8人、埔心社大8人、楊梅社大8人，各社大教師最近都在想辦法招生。

「民眾最常遇到需要修繕家電是電風扇、電暖爐及電鍋！」游啟賢說，課程會針對民眾所需的維修知識進行授課及實作。他提及，有名學員在龍潭開設資源回收廠常收到廢棄家電，明明僅是螺絲脫落、保險絲燒壞等小問題卻直接被丟棄，實在太浪費，該名學員提議在回收廠設置「小家電維修中心」，可以及時維修家電。

游啟賢指出，小家電維修中心去年7月成立至今，每月約可修好30多件小家電，至於修不好的家電則會拆除零件解體丟棄，修好的家電則可讓學員用便宜價格帶回家。此外，只要是該班級的社大學員，每周一至周六都可以到小家電維修中心練習交流維修技術。

教育局補充，社大111年度第1期課程預計於3月7日開課，目前仍於招生階段，成班人數由各社大評估成本自訂，平均約5至15人成班，最受歡迎課程包含手工皂、瑜珈、太極拳、日語、股票投資、有氧舞蹈、薩克斯風等課程。