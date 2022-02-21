入冬首波寒流，全台有感氣溫驟降。日前一名網友表示自己平日都開著電暖器，然之後收到電費帳單時，看到總金額高達8352元，讓他相當傻眼；台電近日對此釋疑，電暖器是最大的耗電兇手，並解釋除了電器耗電程度外，「使用時間」也是省電省荷包的一大關鍵。

一名女網友在「爆廢公社」發文，指近期收到2月電費帳單，上面金額令她相當傻眼，這期電費竟然高達8352元，猜測可能是平時電暖器一直開著的原因，電費才會突然飆漲，讓她直呼「這是我繳過最貴的電費」。

針對此事，台電周三（16日）回應，民眾可透過電器上的標示，以確認消耗功率為多少W數，像電暖器這類產生熱能的電器，需要較高功率，同時耗電率也較高，隨著使用時間一拉長，用電量和電費支出會變得非常可觀。

台電舉例，1000W的電器使用1小時就用了1度電，也就是說評估使用多少度電，除了電器的消耗功率外，電器的「使用時間」長短也是一大關鍵，因此電暖器沒有要使用時，記得關掉，不要讓它一直開著。