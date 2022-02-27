據《環球時報》引述俄羅斯國防部消息，俄羅斯空降兵部隊已與烏克蘭國民警衛隊一個獨立營達成協議，雙方共同保障車諾比核電廠的動力裝置、石棺和乏核燃料儲存設施的安全，確保民族主義者或其他恐怖組織無法利用烏克蘭的局勢進行核恐嚇。目前核電站工作人員監測核電站放射的工作仍在正常進行。

而稍早當地時間25日國際原子能機構通報表示，烏克蘭的車諾比核電站所在地區輻射水準低，不會造成威脅。

國際原子能機構表示，車諾比核電站輻射測量值在當天早些時候出現了升高。烏克蘭監管機構表示，輻射值升高可能是由於重型軍用車輛攪動了被1986年事故污染的土壤。

國際原子能機構評估認為，監管機構報告的輻射值讀數——每小時9.46微西弗，是一個較低的值，仍然在相關範圍之內，因此不會對公眾構成任何危險。

根據法新社稍早24日引述烏克蘭官方宣稱，他們與俄羅斯軍隊在車諾比核電站附近發生激戰。一度傳出一核廢料儲存設施疑似遭到摧毀。