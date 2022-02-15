一名女子在網路上分享家裡冬天的電費帳單，平時家中1到2人住，2個月電費僅576元，超省的金額引起網友們驚呼是怎麼辦到的，「我家電費非夏天兩個月也都要2、3千呢」，原PO則透露平時只會用冰箱和開燈，所以電費才會這麼便宜。

一名女網友在臉書PO出12月至1月電費帳單，金額只有576元。(翻攝自「爆廢公社二館」)

這名女網友在臉書「爆廢二館」PO出電費帳單，「這是我家12月至1月，2個月電費，還算便宜吧！」帳單顯示應繳金額為576元，2個月電費600元不到，讓許多網友看了非常驚訝，「真的假的，不到一千」、「怎麼辦到的」、「我多你一點，一個零」、「呃…我家冬天快5000元，夏天上次1萬2左右」、「這電費跟我家水費差不多了」。

到底省電秘訣是什麼？原PO透露是平時基本電費只有日光燈和電冰箱，加上今年沒開暖氣，家中1到2人住，所以電費這麼便宜，此外她還秀出這2個月用電只有328度，平均下來每天用電度數5.56度。

看見原PO分享超省的電費帳單後，也有網友表示，曾經誤拿鄰居的電費帳單，拆開來看電費竟然才399元，嚇得眼睛瞪超大，不敢相信家裡電費會這麼便宜，但細看地址才知道是拿錯，「從此我就知道鄰居電費有夠省的！」