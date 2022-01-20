月租1萬5000元，每天還有專人打掃，重點是「水電隨你用」，幹嘛買房子？一名網友分享，受疫情影響，現在不少飯店推出包月方案，便宜一點的月租1.5萬就有了，平均一天才500元，還能請房務人員打掃，「幹嘛買房？」

原PO在臉書社團「靠北住宿2.0」大推他的發想，1.5萬元的包月住宿若在市區，附近又有捷運站的話，甚至比很多個人套房划算，還能享受專人打掃、水電吃到飽、免管理費等，連電視都不用繳第四台的錢。

網友討論熱烈，指部分旅宿業者為了不讓房間空著，又沒多餘能力轉防疫旅館，不如開放包月，「至少這個房間這個月都有人住」，多少能提升住房率。有興趣的網友認為，以台北市來說，若一晚房價約2000元算，「包月1萬5確實很划算」、「專人打掃很推，也不用自己倒垃圾」、「今天這裡住膩了，還可以換地方」。

也有網友持保留態度，尤其中型以上飯店，房間數約50至100間，「你怎麼知道隔壁住誰，鄰居身分組成複雜」、「我不會喜歡每天有陌生人進房打掃」。還有網友強調，飯店包月適合短約，長遠來看應該以租或買為主，「飯店很多東西不能自備，光是一個冰箱，就夠你嫌小了，衣櫃也是」、「住飯店不能養寵物，連麻將都打不成」。