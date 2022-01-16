國立臺灣科技大學社會服務團、國際獅子會300A2區青少獅委員會、民眾黨新店服務處，今（16日）於新北市新店區新店路長興宮共同舉辦社區免費維修電器活動。（張凱鈞提供）

國立臺灣科技大學社會服務團、國際獅子會300A2區青少獅委員會、民眾黨新店服務處，今（16日）於新北市新店區新店路長興宮共同舉辦社區免費維修電器活動。（張凱鈞提供）

國立臺灣科技大學社會服務團、國際獅子會300A2區青少獅委員會、民眾黨新店服務處，今（16日）於新北市新店區新店路長興宮共同舉辦社區免費維修電器活動。在地鄉親一早就踴躍參與，有不少民眾拿電風扇、電鍋等電器前來修理，除了稱讚辦活動者與現場服務的學生們真是善心之外，還表示希望日後繼續舉辦、服務需要的民眾。

國際獅子會300A2區青少獅會委員會主席張凱鈞表示，維修隊成員們的熱心服務讓他十分感動，他要代替居民們感謝維修隊在假日不辭辛勞維修電器。他認為，今天的活動很有意義，除了維修隊實際練習維修，也強化出隊服務架構與了解維修電器的流程，更是解決鄉里居民電器壞掉的問題。

張凱鈞一邊招待前來維修的民眾，還發口罩給民眾，同時宣導防疫。他呼籲，這樣有意義的活動應該持續辦下去，不只是可以吸引居民們出來活動筋骨、曬曬太陽，還可以延長電器使用年限，對於推廣環保、不浪費、不奢侈的生活態度大有幫助。

北區校園獅子會籌備主委韓冠宇表示，社會服務團藉由到村里舉辦電器維修服務，一方面服務居民，同時也能讓維修隊員能夠實戰演練，對於出隊服務的服務架構能夠更加瞭解，也更了解維修電器的流程以及增強維修能力。一整天的免費維修電器活動，由臺科大的學長、副社長黃浚廷、維修隊長魏煌洲等人負責解說、協助維修，指導隊員如何處理較複雜的電器。

大多數民眾都在上午9時至12時的收件期間將待修電器送到收件處，但也有民眾因為不會拆卸，商請維修隊員前往民眾家裡拆下並帶回長興宮廣場維修。有些民眾路過時，看到宣傳免費維修的紅布條，就趕緊回家搬電氣到現場維修，也有外地民眾十分懊惱沒早點知道維修活動，不然今天就會把珍藏數十年的兒時玩具狗拿來修理。