真的很生氣！一名外送員分享一張宛如「籤詩」的外送單，原來客人寫了落落長超過200字的備註，悲訴他點了奶茶與炒泡麵，結果奶茶灑出來變成「泰奶炒泡麵」，苦求外送員騎慢點，還稱願意請抽菸。爆笑又悲情的內容讓網友笑翻，打趣表示宛如古代臣子上朝寫的奏章。

「這個客人真的很氣耶」，一名外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》分享一張超長外送單，只見客人寫了超過200字的備註，敘述他訂的奶茶倒出來，直接變「泰奶炒泡麵」，打給客服愛理不理快氣死，請外送員細心一點、慢一點沒關係，還說奶茶「一杯85塊漏了一半出來我真的心都碎了」，拜託這趟外送員騎慢一點，還說可以請抽菸。

爆笑又悲情的內容讓眾多網友笑翻，紛紛回：「等等，這是古人上朝時寫的奏章嗎？」、「還以為是籤詩呢！」、「氣到打文章」、「飲料翻到能進入麵裡 感覺包裝超爛」。

★中時新聞網關心您：吸菸有害健康！