去年美軍倉皇撤出阿富汗惹議之後，美國總統拜登的施政重心從外交轉向內政，專心應付疫情及通膨問題。但隨著俄羅斯總統普丁下令攻打烏克蘭，外交政策危機重回拜登議程中心，考驗他在國際舞台的領導能力。

除了要聯合盟友制裁俄羅斯，拜登還得面對國內的雜音。美國民間對俄烏衝突及潛在代價看法分歧，民主共和兩黨雖一致支持烏克蘭對抗俄國侵略，但有的敦促拜登擺出強硬姿態，有的警告勿讓美國過度捲入這場危機。

拜登正為部分內政議程推動遇阻，還有民意支持度下滑焦頭爛額之際，現又發生俄羅斯對烏克蘭動武的重大國際事件，讓拜登的執政之路再添荊棘。

拜登強調他會有所行動，減輕制裁俄國給美國經濟帶來的衝擊，但他周二也坦承，美國通膨率攀抵40年新高之下，影響在所難免。

談到俄烏開戰對美國內部的影響，政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）總裁布雷默（Ian Bremmer）表示：「你可能會遇上食物通膨、能源價格、網路攻擊、供應鏈等諸多問題。」布雷默補上一句，俄烏戰爭對拜登國內施政的不良影響恐怕很嚴重。

拜登已言明，美國並無出兵烏克蘭的打算，但在制裁俄羅斯侵烏上，他扮演關鍵的主導角色，聯合其他盟邦協助烏克蘭抵禦外侮。這與拜登去年8月處理美軍撤出阿富汗的做法有天壤之別，當時盟邦抱怨美國倉促撤軍，害他們措手不及。

拜登競選總統期間，竭力向選民展示他具備數十年外交政策經驗的實力，能團結民主國家對抗獨裁政權的威脅。

美國昆尼皮亞克大學（Quinnipiac）近來發布的民調顯示，54％美國人支持出兵協防北約盟國，36％持反對立場；57％反對派遣美軍到烏克蘭，32％支持。

據另一份哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）所做的民調，53％受訪美國民眾，希望美國不介入任何有關俄烏衝突的協商，46％支持拜登政府出面處理這場危機。外交政策一向不是美國選民優先關注的議題，他們在意的還是疫情和經濟。