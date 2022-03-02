美國白宮派出卸任官員代表團，3月1日搭乘行政專機訪問台灣。路透社指出，拜登政府此時派出代表團來台，象徵俄羅斯入侵烏克蘭後，美方對台灣的支持。

總統府與外交部皆對該團來訪表示高度歡迎。總統府發言人張惇涵表示，訪團來台充分展現美國對印太區域局勢的高度重視，更彰顯台美關係「堅若磐石」。有學者指出，訪團此行是與蔡政府國防與國安官員商談中國大陸對台灣的軍事威脅，以及如何協助台灣因應。另有學者解讀美國派團來台，一方面是表示對台灣的支持，另一方面是警告中共不要輕舉妄動。

如此簡單又淺顯的解讀，正凸顯美國外交作為的稚嫩。俄軍攻擊烏克蘭之前，美國萬般警告俄羅斯。戰爭開打後，美國嚴厲譴責，祭出經濟制裁，但是不發一兵一卒援助烏克蘭。因此讓世人對美國的安全承諾，以及反擊俄國的決心產生懷疑。國際輿論也立刻聯想到台灣的處境。

在此氛圍下，美國立刻派團來台，擺明著就是向世人表態，力圖扭轉世人對美國的負面印象。如同小學生遭到質疑，立刻認錯自我糾正。

有網友問的好：美團全是卸任官員，為何不派現任官員？顯然是受限於「一中政策」，充分顯示美國仍然忌憚中共的反應。烏克蘭與美國有外交關係，美國都不敢出兵。台灣在美國政府眼中，只是一個沒有獲得外交承認的「政治實體」。如今台海無事，美團來訪。萬一台海有事，美團甚至美軍還敢來台嗎？

高明的外交作為要讓人莫測高深，猜不透其中的涵義，更無法預判下一步的行動。此次美國派團來台，動機與目的被人一眼看穿，可說是最粗淺的外交行為。

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