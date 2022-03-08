歐元在亞洲時段周二上午釘在近22個月低位附近。烏克蘭戰爭持續，歐洲經濟前景看淡。

在連續6個交易日拋售之後，歐元在周二似乎竭力要反彈，但是仍被釘住在約1.0855美元，稍微高於周一收盤的1.0806美元。

在俄羅斯發動它自稱的「特別軍事行動」之後，歐元兌美元已經跌4%，烏克蘭戰爭至今仍沒有緩和跡象。周一歐元與瑞士法朗的匯率下跌，出現1比1的平價，為近7年來首見。

儘管德國反對針對俄羅斯石油出口進行制裁，讓石油期貨在周一從14年高價稍微回落，但是市場預計，供應的衝擊將傷害歐洲經濟成長。

澳洲聯邦銀行策略師Carol Kong說，市場將繼續以俄羅斯能源供應中斷的風險來定價，並下調歐洲成長前景。因此預計歐元將繼續承受壓力，歐元兌美元在三月有機會測試1.0688美元疫情時期的低位。

除了大宗商品價格拋物線式的反彈，衝突及隨後的制裁還壓垮了俄羅斯資產。周一在波動不定的境外交易中，盧布兌美元匯率跌至1美元兌160盧布的創紀錄低位。

由於戰事緊張和經濟後果將蔓延，美元在其它地區表現堅挺。