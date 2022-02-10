近來超商及大賣場相繼與食品外送平台業者合作，擴大外送品項種類及服務範圍，勞動部職安署為強化食品外送安全源頭管理，今天邀集與外送平台合作相關業者共同研商外送員作業安全強化措施，督促業者負起社會責任，透過契約及考核管理機制，引導外送員遵守交通法規，杜絕外送員違規與交通事故發生。

今天會議邀請統一、全家、萊爾富、OK等超商、愛買、家樂福、大潤發、全聯等賣場外，也邀集優食台灣、富胖達、小蜂鳥國際物流等3家主要平台業者與產業工會代表及交通部公路總局、內政部警政署等政府機關出席。

職安署指出，各超商及賣場等委託業者應考量將外送安全納入選商機制，慎選外送平台合作廠商，從源頭強化外送安全管理，確保外送員作業安全；各超商及賣場與外送平台業者合作時，相關服務條款應避免有限時送達等類似約定事項，俾從源頭杜絕違規超速搶快等情事。

職安署說，有關外送平台派單制度及計價方式設計，應能友善引導外送員遵守交通法規，並針對駕駛習慣良好外送員設有獎勵機制，以減少外送員違規與事故發生。會中也請交通部公路總局研訂「外送交通安全指引」相關規範，以利業者遵循，降低外送員交通事故發生。

職安署副署長朱金龍表示，未來每月將定期針對各平台業者稽查，如未依原訂計畫做為危害告知將依職安法開罰3萬元至15萬元罰鍰。

職安署表示，會中與會人員皆認同應持續強化食品外送安全管理，其中，超商及大賣場等業者亦表示，關懷外送員安全健康是企業的社會責任，除目前採取限制機車外送貨品大小及重量外，將透過契約與考核管理選商機制，進一步與平台業者共同合作提供外送員更合宜的運送方案。

職安署再次呼籲，超商及大賣場等業者相繼與食品外送平台業者合作，將伴隨訂單激增，為避免外送員有接單搶快等情事，企業應負起社會責任，務必確實作好合理派單等管理措施，保障每一位外送員工作及交通安全。