新冠肺炎疫情使國人微型創業最熱衷的餐飲業衰退嚴重，據經濟部統計，2021年整體餐飲業營收降至近5年低點，又以外燴團膳類降至9年低點最慘。雖然疫情逐漸趨穩，但過往生活習慣恐難回頭，參與其中者在市場未見底前，均得多方評估、調整因應未來變局。

餐飲業做為國人最喜歡的微型創業型態，營收表現充分反映一般民眾的消費能力與市況。住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，餐飲業營收在2019年前多呈現穩定成長，但2020年因疫情出現反轉，2021年尚未恢復元氣，三級警戒更讓業者叫苦連天。

據經濟部統計，2021年整體餐飲業營收7280億元、年減6.37％，為近5年低點。其中，餐館類6094億元、年減6.21％，飲料店924億元、亦年減5.52％，分創近4年、近5年低點，外燴團膳類受疫情衝擊最重，營收僅261億元、年減12.66％，創9年低點。

徐佳馨指出，由於2021年實施三級警戒，餐飲業首當其衝，加上該產業人力與庫存都有壓力，禁不起長期作戰壓力，許多業者寧願改弦易轍，視狀況決定是否重出江湖。

除了受疫情影響外，民眾外食、聚會等意願降低、人力食材與包材等成本水漲船高，也是餐飲業營收大幅下修的主要因素。之前被視為餐飲救世主的外送平台，不低的平台費用讓許多業者興起不如歸去的感概，使餐飲業更為蕭條。

大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡分析，雖然疫情逐漸趨緩，但經過3年來不時的警戒調整，許多人生活習慣已大不相同，即使逐漸回歸正軌，過往的生活習慣恐怕也很難回頭。

同時，郎美囡指出，外送平台高額抽成費用等額外增加的新成本，也迫使餐飲經營型態得做適度調整，並會影響房東們，在市場未見底前，參與其中者宜多方調整，以因應未來市場的變局。