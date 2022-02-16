鄉林(5531)集團董事長賴正鎰看好六大都會區的房市，今年將加大在雙北與台中等都會區的推案力道，預計在台灣推案108億元，大陸成都案R6+R4地塊住宅190億元，今年兩岸總銷高達近300億元。

賴正鎰說，國內物價不斷漲價，建材與工人成本高漲，國內維持低利與台商持續回流，為求避免通膨，不少人選擇買房保值，建商也大量購地推案，台灣房市創下近10年來推案與買賣棟數新高，房價也來到高點，六都中的台中市漲幅居冠，桃園與台南居次，高雄緊追在後，新北與台北因為無地可買，推案少，所以房價漲最少。去年全台房價平均漲幅約30%，其中，台中漲幅達100%，一般新推案的房價已漲到45萬元，桃園青埔也漲破40萬元，他預估今年應該會輪漲到雙北地區，可能將有一波較大的漲幅。

台灣房市去年在全球通膨壓力、游資豐沛、剛性需求高升、都更危老土地稀缺及資金置產保值等因素綜合影響下，平均房價漲了30%，面對政府今年將升息並持續祭出土建融管制及預售禁止轉手等打房措施，賴正鎰擔心建築開發業的年獲利率僅剩3%，恐淪為「加工業」。

賴正鎰表示，政府面對房市漲價快速，端出許多打炒房措施與囤房稅，央行與內政部已祭出四度出手打炒房，內政部今年初再度提出「預售屋新五規」，準備在下半年通過立法，限制預售屋轉手，要讓房市持續降溫。去年全台推案量突破1.8兆元，今年受到政府持續打房，預估推案量將降20%，只剩1.45兆元左右，呈現「量縮、價微揚」的格局。

對於政府打房一波波，短期內似乎還沒有縮手的趨勢，賴正鎰再度為房市相關產業的上下游業者請命，他說，建商與房產業都不希望房價再繼續漲上去，也支持政府穩房價的措施，但請政府不要一昧猛打房，而是應該要尊重市場機制。