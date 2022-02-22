22日消息傳出，為了大量資金調度，日本軟銀集團可能會大舉拋售中國大陸電商阿里巴巴持股。據悉，軟銀除了透過願景2號基金(Vision Fund 2)，有意敲進股價回檔的全球新創公司外，同時，也要為自己的庫藏股計畫來籌備銀彈。

美國大券商Jefferies認為，光是上季軟銀就大賣2000萬股阿里巴巴股票，並預估2022年應該會拋售更多。Jefferies指出，若按照軟銀於2021年11月所宣布1兆日圓，約87億美元買入新創以及自家股票實施計畫，2022年就會出現400億至450億美元資金缺口。

根據了解，已大肆入股全球200多家新創公司，包括人工智慧軟體商6sense、數位金融平台Funding Societies，以及虛擬貨幣業者Polygon等的願景2號基金，應該是軟銀目前首要投資媒介。

約莫兩星期前，軟銀高調否認阿里巴巴2月初曾向美國SEC(證券交易委員會)申請，之前尚未登記的10億股ADS(美國存託股票)，是與軟銀計畫要出脫手中持股阿里巴巴有關。

不過，軟銀欲出售Arm給Nvidia一事已於日前正式破局後，軟銀賣股籌資的壓力也跟著大增。同時，軟銀老闆孫正義也於2月初表示，一定還會出脫大量資產，包括願景基金內的投資組合，因許多金融商品交易價已跌破掛牌價。

目前，軟銀的貸款價值比(LTV)從2021年第3季的19%，升至上季的22%。Jefferies預估，若包括其它借款項目，這個質押率將接近30%。

孫正義認為，若日後Arm成功上市，將為軟銀創造更多可運用的資金，有利於實施庫藏股計畫。同時，面對軟銀股價每況愈下，孫正義也說，目前正是大買自家股票的好時機。