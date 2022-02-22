全球重要糧食生產國烏克蘭和俄羅斯，目前處於全面開戰邊緣，將迫使小麥、玉米、葵花籽油買家尋找替代進口來源，並進而推高已接近多年高價的全球食品價格進一步上漲。

歐洲東部瀕臨戰爭邊緣，導致周二全球股市暴跌，原油價格上漲。

俄烏兩國占全球小麥出口約29%，占全球玉米供應約19%，占全球葵花籽油出口的80%。任何的衝突事件都可能影響農作物的運送，而進口商也紛紛找替代地，取代黑海地區的供應。

芝加哥小麥期貨周二漲逾2%，玉米創下近7個月新高，大豆也上漲。所有這三種食品原料都從2021年的價格低位彈升約40%。

貿易商說，軍事緊張情勢，已導致一些買家將船轉向其它供應商，因為任何戰事的爆發，都會長時間地影響裝船工作的延誤。一位新加坡貿易商說，目前船隻正避免進入黑海，供應中斷情形已經開始出現。

而黑海的供應不足，可能會推高美國和加拿大的小麥需求。