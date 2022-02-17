17日，韓國LG Energy Solution (LGES)表示，已收購一家美國做儲能(ESS)業務的公司，希望能將旗下產品線，擴展到全方位能源管理服務上。

這家韓國最大電動車(EV)電池製造業者，已從母公司日本NEC手中，完全買斷這家ESS公司NEC Energy Solutions。不過，詳細的交易價格以及合約條款，LGES並未提供。

簡單來說，儲能系統ESS具有電力儲存功能，並由大量電池所組成，需要用時，可透過電源轉換方式連到電網來調度使用，以確保電力安全性與穩定性。

LGES表示，新買的這家ESS美國公司，主要處理為客戶量身打造的解決方案上面，包括規劃、安裝、維修等各項儲能業務。同時，收購NES Energy Solutions也可幫助自己擴充事業版圖，以及增加全球客戶群。

據悉，當初NEC Energy Solutions的成立，就是看好儲能未來商機。不過多年下來，因看不到實質收益，故2020年萌生退場想法。不巧又剛好遇到新冠疫情耽擱，故NEC才會拖到現在完成此交易。

根據調研單位SNE Research數據，預估到2030年，全球ESS市場可望以年增35%速度成長，電力規模也將從2019年的11 GWh飆至302 GWh。