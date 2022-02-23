哥本哈根基礎建設基金（CIP）23日與台灣科學工業園區科學工業同業公會合作，於新竹科學園區辦理首場次的離岸風電綠電購售合約研討會。CIP台灣區董事總經理許乃文於會中指出，充沛穩定的資金挹注、以綠能科技創新為趨動引擎、加上健立完善的綠電供需機制，是協助台灣達成2050淨零碳排的三項利器。

隨著歐盟提出碳關稅（CBAM）、台灣用電大戶條款的落實、以及國際大廠如蘋果、Google等均加入Re100宣示百分百使用綠能，對作為全球科技業重要供應鏈並以貿易為命脈的台灣企業來說，綠電已然成為重要戰略物資，能否取得穩定綠電更關乎著企業在國際市場的競爭力。在此情勢下，企業綠電購售合約（CPPA）成為掌握綠電供應之關鍵。然而，由於CPPA之簽署涉及諸多法律、財金、風險評估與能源專業知識，進入門檻高，加以目前台灣綠電直購案例較少，且多集中龍頭企業，導致一般企業即使有採購綠電之需求，卻常不得其門而入。

本場研討會即為了因應此現象而舉辦，期望透過綠電供需雙方充分交流，建構系統性綠電市場資訊分享管道，加深企業對現行再生能源及綠電市場現況認知，提出實務可行的企業綠電解決方案。現場多達30家半導體廠商踴躍出席，可見企業界對綠電之需求之殷切。

本次研討會以由安永會計師事務所開場，從全球淨零挑戰出發，點出企業在全球加速低碳轉型之際應擔任起引領改變的角色；並針對CPPA在目標設定與協商層面之實務操作進行說明。CIP與中國信託則是聚焦在離岸風電的特性與前景，闡述為何離岸風電是企業獲取穩定綠電之最佳來源；CIP也與國際通商法律事務所就CPPA合約與法規框架進行深度解析。