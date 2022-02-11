在美股利空攪局下，台股開低一度重挫逾120點，盤中在航運、記憶體、IC設計等力撐下，加上櫃買指數走強，面對通膨加上烏俄危機緊張加劇，美期指重挫下，台股力撐開低走高小跌作收，終場台股收跌27.11點、報在18310.94點、成交量為2617.71億元；台股金虎年開盤首周大漲636點、周線終止2連黑。下周除元月營收公布告一段落外，還需留意是否有元宵變盤風險，以及花旗喊Fed在3月升息恐一次2碼的美股潛在影響。

權值股今早盤起普遍受到壓抑，元月營收激勵有限，台積電(2330)開低震盪，尾盤由黑翻紅、上漲1元作收，登上月線，也使得台股終場跌幅收斂，聯電(2303)小跌0.72%；面板股全數走跌，彩晶重挫逾3%，友達(2409)、群創(3481)也均下跌約1%~2%；聯發科(2454)、鴻海(2317)也均收黑。

記憶體材料的主要供應商鎧俠(KIOXIA)及威騰(WD)近日公告NAND Flash的原料遭到汙染，市場擔憂恐嚴重衝擊3D NAND供應鏈，短期需求急遽上升， 使得記憶體族群中的旺宏(2337)收漲1.5%，群聯(8299)午盤後翻黑。

航運股今聚焦航空雙雄，邊境管制傳出鬆綁，帶動航運股續漲高飛，長榮航(2618)以30.15元的新高作收、大漲逾4%，華航(2610)尾盤也獲萬張大單敲進、收漲近3%。

分析師表示，台股農曆年後展開補漲行情，盤面上三大類股良性輪漲，中小型股人氣回溫，在今日成功守穩月線下，現階段台股站穩所有均線。考量指數短期五日均線及十日均線已向上翻揚，加上外資認錯回補買超台股，法說旺季及財報利多也為基本面支撐，指數有機會持續盤堅，向上挑戰新高。建議可留意ABF、LED、科技權值股、高殖利率概念股、金融股及航運等類股。