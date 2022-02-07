彰化縣鹿港警分局吳姓員警前年7月晚間執行臨檢勤務時，慘遭小貨車駕駛廖男擦撞，當場雙膝跪地痛到爬不起來，送醫後仍有下肢麻木後遺症，需長期復健且不能跑跳、激烈運動，也無法負重或久站，因公傷轉調內勤後薪水更從6萬多元銳減為4.8萬元，每月變相減薪萬餘元，他提告求償212.9萬元，法官審理後判決廖男應賠償174萬餘元。全案得上訴。

根據判決書，鹿港分局海埔派出所吳姓員警，2020年7月17日晚間，與同事一同執行臨檢勤務，吳男站在警車旁警戒，但小貨車駕駛廖男行經時，卻沒注意到吳姓員警，導致小貨車右側後照鏡擦撞到吳男左側身體，吳男再被推擠往前撞擊警車的左側後照鏡。

吳男遭撞後當場重心不穩往前趴，雙膝著地、兩側膝蓋瞬間承受衝擊力道，導致受有雙側膝挫傷、下肢麻木，就醫治療後醫師認為需要長期復健，且不宜跑跳激烈運動、負重或久站。

因執行公務受傷的吳男因而從外勤單位被轉調內勤，方便他養傷復健，然而卻也因而薪水大縮水，從6萬2429元變成4萬8711元，每個月少領1萬多元；吳男委託律師提告，向廖男請求醫藥費、精神撫慰金及薪資損失等，共212萬8935元。

廖男則稱，自己連同加班費每月可領約4萬多元薪水，僅願意賠償10萬至15萬元。但彰化地院審理法官認為，吳男執行公務中，因車禍受傷而須長期復健治療，身心及精神受有相當之痛苦，是因廖男違反道路交通安全法規導致，因此判決廖男需賠償吳男174萬4721元。