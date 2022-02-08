雖然最新經濟數據顯示，日本景氣回春或許出現變數，不過日股在運輸類股帶領下仍然走高，但午盤時上攻明顯無力，8日日經指數收27284.52點，漲35.65點或0.13%。東證收1934.06點，漲8.07點或0.42%。

受到Omicron病毒揮之不去的影響，日本政府統計，最新的家庭支出項目再次減少，並且已是連續5個月都出現負成長現象。同時，當地薪資也創下19個月單月最高減幅。

運輸族群表現不俗，航運3傑的商船三井漲3.57%，日本郵船漲3.66%，川崎汽船更是大漲6.24%。鐵路方面，東日本旅客鐵道漲2.79%，西日本旅客鐵道則漲4.17%。至於日本航空漲3.8%，全日空也漲2.47%。

權值股漲跌互見，迅銷漲0.16%，索尼則跌1.07%。受惠於升息題材的金融股三菱日聯金融漲1.8%。

日本軟體銀行8日盤後公布最新季報，由於旗下願景基金(Vision Fund)的科技類股投資組合表現失利，上季只有淨賺290億日圓，約2.51億美元而已。另外，Arm的交易礙於各國政府反托拉斯規定，現在也無法賣給Nvidia，等同正式破局，軟銀股價則收跌0.9%。

科技大廠表現不一，東京威力科創漲0.4%，愛德萬翻紅也收漲0.11%，但基恩斯則跌0.51%。