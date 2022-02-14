氣動元件大廠亞德客-KY元月前三週接單及出貨熱絡，最後一週卻因大陸客戶提前放農曆年假而減緩拉貨，1月合併營收雖創同期次高。亞德客樂觀預估，只要疫情未影響拉貨，1、2月出貨合計可望勝過去年同期，今年營收目標是比氣動元件市場年增幅再多一成，21日起連續兩天辦線上法說會，推升今(14)日股價逆勢大漲18.0元而以949.0元開出，目前漲幅縮減。

亞德客1月合併營收人民幣4.48億元，年減7.7％；折合新台幣計價19.51億元，年減8.56％。

亞德客指出，1月前三周接單出貨比維持1以上，表現非常不錯，今年農曆年提前到來，大陸部分客戶提早放假，1月最後一周出貨量下降，不過1月接單仍持續高於出貨，整體市場需求仍屬健康狀態，其中電池、紡織機械、汽車及能源照明設備等行業出貨有較高的增長率。因應3月起進入傳統旺季需求，稼動率維持110％。

亞德客去年合併營收近254億元，優於市場原本預估248億元；去年前三季EPS達25.59元，市場預期去年有機會賺三個資本額。