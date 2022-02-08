財政部表示，近期國際油價及原物料價格上漲，影響國內民生經濟，為緩解物價上漲壓力並調節物資供應，行政院依貨物稅條例第7條、第10條及關稅法第71條規定核定減稅措施。整體大宗物資降稅措施自2021年12月1日到2022年4月30日稅損約百億元。

自2022年2月7日起至2022年4月30日止，我國機動調降汽油貨物稅應徵稅額，由每公升徵收6.83元調降至每公升徵收4.83元，調降幅度29.3％。

而柴油貨物稅應徵稅額也從每公升徵收3.99元調降至每公升徵收2.49元，調降幅度37.6％。

另奶油關稅稅率由5％調降至2.5％；無水奶油關稅稅率，由8％調降至4％；烘焙用奶粉關稅稅率，由10％調降至5％，調降幅度均為50％。

而機動調降卜特蘭一型水泥貨物稅應徵稅額及機動調降牛肉、小麥等18項貨品關稅稅率部分，於實施期間屆滿後，繼續延長至2022年4月30日止。

財政部提醒，配合本次機動調降水泥、汽油、柴油貨物稅應徵稅額，及機動調降進口牛肉、小麥、烘焙用奶粉、奶油、無水奶油關稅稅率實施期間，國產水泥、汽油及柴油之適用期間，依貨物稅條例第2條規定，以出廠日為準；其他進口貨物適用期間之認定，依關稅法施行細則第2條規定，進口貨物以其運輸工具進口日為準，又依同細則第6條規定，所稱運輸工具進口日，海運貨物係以船舶抵達本國港口向海關遞送進口艙單之日；空運貨物以飛機抵達本國機場向海關遞送進口艙單之日為適用之準據。