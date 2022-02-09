針對邱于芸受訪時指出「台開拔董疑雲」，是因為她拒付法人董事鴻生公司280萬元匯款；台開發布重大訊息指出，農曆春節前夕，前董事長邱于芸遲不簽核發放員工薪資，總裁邱復生不得已才更換邱于芸的法人董事身份。

對於邱于芸接受媒體採訪表示，「1月25日前財務長郭福進上簽呈表示，台開需支付鴻生公司280萬元⋯⋯在26日鴻生公司在未召開股東會，郭福進就成為董事取代邱于芸，副董事長吳子嘉委任總裁邱復生為代理董事長，同時下令發布重訊，稱邱于芸遭解任」。

台開以重訊說明如下：

一、280萬元為邱復生個人為台開集團作為連帶保證人，110年9月至12月累計4個月之連帶保證補償費用，前開費用給付方式為自101年1月12日台開第一屆薪資報酬委員會核准至今，前後已10年，經過歷任薪酬委員會、董事會、會計師查核、股東會核備等，於法有據。

二、鴻生公司變更法人代表的始末

1、從110年10月起，本公司法人董事鴻生公司基於股東權益，提案「公司聲重整」，屢遭邱于芸擱置；並宣稱會有資金外援，但至今資金卻未到位。

2、台開因為財務及運營因素，股票交易方式被主管機關處分為「全額交割、分盤交易」，觀察期3個月(於111／1／18屆滿)，否則進入停止交易6個月，而後下市。

3、今年1月26日農曆春節前夕，台開必須核發今年1月份薪資，邱于芸遲遲不簽核作業公文，邱復生為維護員工權益，決定更換鴻生的法人代表邱于芸為郭福進，依公司治理主管由副董事長吳子嘉代表行使董事長職權。

郭福進強調，280萬元是邱復生個人為台開集團作為連帶保證人，110年9月至12月累計4個月的連帶保證補償費用，給付方式為自101年1月12日台開第一屆薪資報酬委員會核准至今，前後長達10年，於法有據，為了替公司保證，近來邱復生已承受巨大損失，但相關補償費用已有數月未能領取。

對於為何會在26日急換董事長？郭福進直言，那時他手上有一張支票，要存入銀行，用來發員工薪水；這張支票須在1月26日存入，28日才可以用，因28日是台開最後一天發薪日，為此他在1月25日上簽呈，請邱于芸批示，簽呈中，除提給付薪水案，第二是因應重整案，須支付30萬訂金給律師，並排入28日董事會議程，第三則是支付鴻生280萬的連帶保證補償費用事項，但邱于芸都不批准，為此，他才與其他四位在台開任職10年以上的幹部找上邱復生，表明28日董事會有排入相關議案，但邱于芸不批，引發無法發薪、支付律師訂金費用、以及無法推動公司重整等程序問題，才會有後來邱復生同意發重訊、發改派書，改派郭為董事等事宜。

不過，對於上述指控，邱于芸今天以台開董事長兼總經理的名義表示，她被違法解任，相關重訊未經她核准。