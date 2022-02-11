根據《財訊》報導，第一金工業（00728）30日前公告配息，換算前一日收盤價有近8%的殖利率，投資人瘋狂追買，導致一度出現10%的高溢價，引發市場熱議。

《財訊》報導指出，台灣投資人熱愛高股息ETF，多檔不是配息型ETF的商品，今年卻陸續公告將發出高股息，但其實是大量配出了資本利得。

《財訊》分析，像是從第一金工業30 ETF的追蹤指數工業菁英30指數在2021年漲26.2%，而工業菁英30報酬指數漲29.4%來看，其實只有約3.2%的配息是來自真正的股利，加上第一金工業30 ETF籌碼流動性較不佳，又在初級市場進行申購控管，以防稀釋配息，就容易因為籌碼用罄，造成大幅溢價。

第一金投信表示，1月6日溢價超過3%時，就在官網發布相關注意事項，且近期已3度提醒投資人溢價過高之風險。

根據《財訊》報導，投信業人士認為，一是一次大量配出資本利得，投資人是否知情？二是投信是否應在內部事先討論，公告配息前就應增發籌碼試著防止可能產生的高溢價？再來就是回到投資人本身，了解ETF的折溢價、高配息是否有持續性，都是必須做的功課。