近期MSCI公布台股最新權重調整，加上台灣經濟優勢，都吸引著資金持續湧入，除了具有發展潛力的產業股，高殖利率股也成為投資的目標，受惠許多企業去年創下獲利新高，今年的股利配發有望優於以往，因此藉由高股息ETF參與台股，會是今年聯準會升息下的好選擇，帶動富邦特選高股息ETF（00900）今年以來交投熱絡，掛牌近2個月時間受益人數翻倍，逼近18萬人。

近期隨著美聯儲會議中表示今年預計有4次的升息，導致美債殖利率快速攀升，投資人也擔憂快速的升息是否會對短期經濟產生衝擊，雖然台股春節過年休市，躲過國際股市的洶湧浪潮，但美股卻因積極的鷹派政策而劇烈震盪。

其實，聯準會是否進行升息，市場很早以前就已經知道了，港塞及勞動短缺的問題，不斷墊高企業成本，近而轉嫁在消費者的物價上，再加上政府不斷購債，市場充滿過多資金，導致通貨膨脹失控，因此加強力道的緊縮政策是可預期並符合現況。

富邦特選高股息ETF經理人楊邦珩指出，隨著全球經濟逐漸復甦，國際貿易持續熱絡，以及新興科技應用的升溫，加大台灣電子產品的需求，2021年整年繳交出6741億美金的外銷訂單，年增26.3％，創下歷史之最，而行政院主計總處所公告的6.28％經濟成長率也是近11年來的新高，強勁的經濟體質也推動台股突破萬八大關。

雖然因基期較高，今年大多企業的獲利及國家的GDP難以有去年的成長表現，以及疫情的問題及地緣政治局勢等不確定性，使得全球市場仍存在一些風險，但台灣的疫情控制良好，以及半導體產能也是持續旺到年底，預計今年台灣GDP仍有4％左右，將呈現穩定成長的態勢。

楊邦珩表示，透過一年三次的滾動式持股調整，最大化掌握高殖利率個股，並採取一年4次的季配息，除了讓投資人省去選股的時間外，也能有效的領到息收。此外，除了單筆申購外，透過定期定額的小資存股法，在市場震盪時分批佈局，有攤平持股成本的效果，長期配置下來也會有不錯的表現。

儘管剛邁入新的一年，大多企業還沒開始配發股利，但仍有許多公司已陸續採取半年配或季配的方式，若是不想錯過這些息收，現在將富邦特選高股息ETF納入資產配置，可精準掌握配息淡旺季及高股息公司。