俄烏衝突升溫，高股息ETF殖利率升高的投資價值浮現。「國民ETF」元大高股息(0056)繼日前受益人數接連突破56萬及57萬兩道關卡，新公布受益人數連續五周成長，達到空前的58.7萬人紀錄，同時0056的規模也來到1,191億元，創下歷史新高；市場看好高股息ETF買氣正旺，0056有望成為首檔坐擁60萬股東大軍、及規模高達1,200億元的火爆ETF。

目前國人買ETF，最愛就是「國民ETF」0056及0050，且國人偏好下跌買進，帶動0056、0050今年來每周的受益人數皆向上成長。其中人氣最高的0056更是勢如破竹，受益人數已經跨越58萬大關，若延續此一力道，0056可望在此波俄烏衝突的下跌捕貨潮，締造60萬受益人的亮眼紀錄。

集保結算所統計，目前有共有四檔ETF受益人數超過30萬人，其中0056受益人繼去年底站穩50萬人，近期再邁向60萬人里程，0050則首度跨越40萬人，分別醞釀和締造「破關卡」的成績。0056是台股首檔高股息ETF，發展有超過14年的時間，是國人最熟悉、也是許多退休族和存股族愛好的高股息ETF，不論受益人數或規模表現皆引領市場，在這波成長進一步拉開和同業高股息ETF的差距。

法人分析，全球股市2021年交出亮眼成績，今年最大變數就是基期墊高，加上聯準會升息、俄烏衝突等政治經濟不確定性增加，高股息的價值投資意識抬頭。而0056有長期且穩定的股價走勢，對投資人在震盪行情求安穩布局是一大優勢，例如很多人習慣台股重挫買0056、0056跌到30元附近要加碼，相較其他高股息ETF還需要時間摸索，0056已經成為退休、存股甚至價差交易等各類投資人都習慣操作以及觀察的指標。

法人指出，2021年台股上市櫃公司總獲利預估4兆元，今年總股息上看2.5兆元，瞄準高股息投資的0056配息可期。建議投資人可依0056平均的股息水準，規劃適合進場的價格，例如價格震盪使殖利率上升時進場加碼，提高投資組合的配息能力。