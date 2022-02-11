證交所統計，今年開盤迄今共23個交易日，集中市場總成交金額為6.75兆元，日均值為2933.54億元，較去年全年日均值略低於4千億元、足足少了1千億元。今年累計股票成交量周轉率為12.22％，股票日均量周轉率為0.53％。

證交所並統計，2月11日台股收18310.94點，周漲幅3.6％，全體上市公司總市值為56.77兆元，周市場大幅增加1.97兆元，增幅約為3.6％。

各上市產業別指數全面上漲，以航運類指數上漲14.92％為最大，以資訊服務類指數上漲1.23％為最小。

本周集中交易市場成交值為1.486兆元，全體上市股票成交金額為1.42兆元，股票成交量周轉率為2.61％。

各產業上市股票成交值前三名為：半導體類5282.79億元，占全體上市股票交易金額37.24％；航運類2615.47億元，占全體上市股票交易金額18.44％；電子零組件類1291.99億元，占全體上市股票交易金額9.11％。

成交量周轉率前三名產業為：航運類12.86％、光電類6.16％、電子零組件類4.23％。