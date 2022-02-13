基本面：長榮航(2618)公布1月營收達到106.55億元，年增59.07％，是2020年新冠肺炎疫情爆發以來第三高表現，航空貨運營收為94.44億元，占比88.6％；航空客運營收為2.76億元，占比2.6％。去年第四季有望連三季獲利，全年轉虧為盈。

技術面：上周漲幅25.62％，周成交量118.69萬張，是8周以來最大量，日平均成交量接近24萬張。股價帶量突破12月的平台整理區，短中長期均線全數向上翻揚，這周挑戰前高30.55元位置。

籌碼面：三大法人上周全面買超，外資、投信連續4天買超，買超張數累計92877張及44099張；自營商買超11124張。

展望：歐美各國陸續鬆綁防疫管制，丹麥、瑞典、挪威、英國將陸續解除所有防疫措施，在全世界多國邁向與病毒共存下，邊境開放有利於客運的復甦。目前海運塞港未解，海運依舊吃緊，空運需求仍處高檔，長榮航去年底第8架波音777F貨機交機，並投入北美航線，同時改裝的20架客艙座椅載貨、13架客艙地板載貨等共計33架增添貨運運力。