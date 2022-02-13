新唐(4919)2021年營運大爆發，全年獲利大翻5.51倍，每股賺7.27元，新唐目前看好在產能緊張未見鬆動的狀況下，對於產品組合有利，今年營運目標為是營收、獲利同步成長，現階段也獲三大法人同步喊買，籌碼面、技術面、基本面均樂觀。

新唐2021年獲利爆衝，全年營收414.56億元，相較2020年成長逾翻倍，全年淨利為29.4億元，相較2020年大翻5.51倍，累計全年每股獲利為7.27元。

新唐過去兩年成本供應商端有調漲，新唐會向客戶協商保持產品競爭力並適度轉嫁，看好今年仍處供不應求，包括工控、新能源、IOT、5G等領域需求強勁，新唐也強調，毛利率上升主要原因非漲價，漲價僅反映成本，主要還是來自產品組合提升，營運目標為是營收、獲利同步成長。

IC設計業最關心的能部分，新唐認為，目前沒有看到產能鬆動的狀況，供給還是非常吃緊，且遠遠無法應用訂單需求。新唐也預計下半年在產能上會增加，主要提升來自於BMC(伺服器遠端管理晶片)產品，是因為目前瓶頸落在先進製程的封裝，新唐已經增加封裝的來源，但認證要半年時間，故下半年預計產能就會上來，估計約有雙位數的增加。

新唐目前獲外資、投信連4買超，自營商則連3買超，土洋法人同步看好，上週五三大法人更是合計買進5100張，也成功拉出一根紅K棒，股價收在152元，站穩所有均線支撐，籌碼面、技術面、基本面均正向發展。