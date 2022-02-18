2021年銀行金控獲利年成長53.2％成績亮眼，投資人期待2022年配發的現金股利，預估2022年金融類股平均股利率為4.23％，超越全體上市櫃公司的平均。投信法人指出，今年美國聯準會（Fed）可能加速縮表及升息，金融族群受惠升息環境，以及擁有較佳股利率及熱門題材加持，而傳產類股受惠後疫情時代民眾更重視健康及休閒，有關主動選股的金融傳產基金備受注目。

兆豐台灣金傳精選股息基金投資團隊表示，統計15家上市櫃金控公司2021年獲利約5806億元、創歷史新高，主因投資市場強勁、股市日均成交量大增，與投資市場連結度較高的壽險金控、證券金控獲利表現令人刮目相看，使2022年可望配發相當現金股利，預估2022年金融類股平均股利率為4.23％，超越加權指數股利率3.71％，因升息循環可能維持一定期間，預測2023年股利率將持續攀升達4.42％，金融股擁有穩定配發股利特性，適合退休及存股族長期投資。

兆豐投信表示，隨著美國、台灣2022年升息預期轉強，台灣國銀整體利差水準正處在谷底並準備向上擴張階段，這將使得銀行股獲利有攀升空間。

除金融股之外，傳產股如紡織及自行車則受惠後疫情時代民眾注重健康及樂活，成衣及紡織業將受惠終端需求持續成長，而自行車受惠海外騎乘人口持續增加，尤其是電動自行車平均單價為一般自行車之2倍，出口產值已於2021年正式超越一般自行車，金融及傳產股各擁投資優勢，配置相關台股基金為不錯的投資選擇。