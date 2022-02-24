櫃買中心24日表示，近期國際股市受到烏俄情勢緊張以及美國聯準會升息政策等因素影響，普遍呈現大幅震盪走勢，連帶影響櫃買指數表現，櫃買中心呼籲，上櫃公司基本面表現穩健，投資人仍應保持信心。

櫃買中心表示，上櫃公司110年第3季財務報告申報之稅前淨利合計2367億元，較前一年同期增加711億元，大幅增加43％；110年度合併營收為2兆6467億元，較109年度增加3897億元，成長約17.26％；而111年1月營收亦持續成長，合計2304億元，較110年同期增加213億元，成長約10.20％，顯示全體上櫃公司基本面仍佳，維持獲利成長趨勢。

另今年截至2月23日，已公布配發110年度現金股利之上櫃公司計43家，其中配發現金股利每股達10元以上者計7家；每股配發5元以上未達10元者計5家；每股配發2元以上未達5元者計11家；2元以下者計9家，投資人可多加關注殖利率高之個股。

櫃買中心表示，烏俄情勢以及美國貨幣政策等均屬於短期不確定因素，投資人雖然要注意短期股市的動盪，但股價基本面終係反映公司實際業績與未來展望，因此投資人應參考公司業績表現作為長期投資判斷依據。上櫃公司基本面延續去年業績表現穩健，且目前各主要預測機構多認為今年台灣經濟成長率可達4％以上，隨著新冠疫苗覆蓋率提升，各國逐步放寬防疫措施，全球經濟表現可望持續復甦，對於上櫃股票後續市場表現仍值得期待。