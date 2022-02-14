特力(2908)集團1月合併營收為37.1億元，年減4.5%，雖然2022年全球經濟復甦仍有許多不確定性及升息打房政策可能對居家產業造成挑戰，特力貿易將持續運用本業優勢及因疫情習得之經驗，提供全球客戶優化服務，並以家居產業價值鏈為思考中心提供豐富一條龍服務。

雖然貿易出貨動能依舊暢旺，但農曆年時間差異及近期國內疫情再度升溫，特力集團1月合併營收為37.1億元，年減4.5%。

就兩大業務來看，儘管去年營收表現亮麗處於相對高基期，惟1月貿易出貨動能仍依舊暢旺，貿易事業體1月營收為19億元，占整體營收比重51%。

特力表示，全球COVID-19疫情延燒逾兩年，重新改變全球供應鏈的遊戲規則，特力貿易業績反而逆勢成長，也突顯出特力貿易穩健和靈活的特性。

受到農曆年時間差異及近期國內疫情再度升溫，賣場來客數下降之影響，零售事業體1月營收為17.8億元，與去年同月持平，占整體營收比重48%。

特力表示，1月為春節前採購旺季，儘管受到疫情之影響，營收仍然維持去年之水準，顯示台灣零售無論是實體還是線上通路的銷售動能，依舊保持相對穩定。

展望今年，特力表示，雖然2022年全球經濟復甦仍須面對許多不確定性，各國在疫苗注射覆蓋率提升、相關藥物問世後，經濟可望呈現回歸正常復甦，特力貿易將持續運用本業的優勢以及因疫情習得之經驗，持續提供給全球客戶更加優化的服務。

在零售事業體方面，面對2022年升息與打房政策可能將對居家產業造成之外在挑戰，特力集團持續以家居產業價值鏈為思考中心默默耕耘，零售通路除了提供居家硬裝、軟裝商品線以貼近客戶生活的情境，亦持續豐富一條龍的服務內容，全面滿足顧客需求。