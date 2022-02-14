安盛生(6734)獲海外新冠快篩急單，1月營收為1500萬，創歷史新高，執行長陳彥宇說，海外市場需求隨著疫情的急速增溫，加上安必測對Omicron的靈敏偵測，推升1月營收創歷史高，接下來希望在產品銷售以及策略夥伴的合作上，續創佳績。

全球新冠肺炎疫情在Omicron變異株的高傳染力以及無症狀感染者的傳播下，於去年12月聖誕假期前後快速升溫，造成全球新冠肺炎檢測的需求大增，安盛生科除了備有安全庫存，也緊急加班出貨供應海外急單需求。此外農曆春節前出現海外返鄉潮，境外感染數與日俱增，導致國內疫情緊張，也增加對快篩檢測工具的急劇需求，安盛生科也保留足夠的「安必測新冠肺炎抗原快速檢測」，因應國內醫療院所和專業檢測服務的快篩需求。

新冠肺炎疫情大流行造成全球醫療行為的快速改變，根據一份英國University of Leicester在2020年四月對全球47個國家的202位醫師發出的問卷統計結果指出，只剩14.4%的常規慢性病管理是實體門診。這項全球調查的結果指出，醫療人員已經適應了以線上的方式提供醫療問診，以減少面對面的接觸。但遠距醫療的最後一哩路，除了採用數位化的應用程序，方便且準確的居家檢測也成為國際檢測大廠競逐開發的重點，而這正是安盛生科深耕多年的專業領域。

安盛生科與多家國際專業檢測大廠進行居家數位檢測專案開發合作，目前以獲得超過70項國際專利保護的PixoTech技術平台為核心，將行動裝置轉化為精準的實驗室等級檢測儀器，並已於二月開始貢獻營收。透過共同開發，安盛生科以深耕已久的行動檢測技術與數位管理平台，協助策略合作夥伴進行數位轉型；目標是以技術授權和委託製造等商業模式，為安盛生科打造下一階段成長的另一關鍵引擎。