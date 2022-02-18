臉書改名為Meta之後仍無法擺脫厄運，根據彭博社數據，Meta股價跌跌不休，目前已經被騰訊取代，跌出了全球市值前十大企業排行榜。

Meta周四股價下跌4.08%，收在207.71美元，市值跌至5654億美元，遭騰訊超車，全球市值排名跌至第11名。

去年6月Meta市值一度突破1兆美元，全球排名第六，但好景不常，蘋果推出新的隱私規範使Meta營運受到重創。該社群媒體巨頭本月初表示，蘋果調整隱私政策將導致Meta今年營收銳減約100億美元。Meta股價應聲重挫，市值在一天內蒸發2320億美元，並跌破6000億美元。

繼蘋果之後，谷歌也在周三宣布將採用新的隱私規範，限制應用程式追蹤Android設備用戶，此舉可能使Meta再受打擊。

根據彭博數據，蘋果、微軟和沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）仍穩居前三大市值企業，其市值都超過2兆美元。

第四到第八名分別為谷歌母公司Alphabet（市值1.75兆美元）、亞馬遜（1.57兆美元）、特斯拉（9057.14億美元）、波克夏·海瑟威（6999億美元）與輝達（6127億美元）。

台積電排名第九，市值約為6003億美元。

受中國政府大力整頓科技業影響，騰訊在去年9月跌出前十大市值榜單，但今年以來股價上漲約8%，市值升至5898億美元，重返全球前十大。